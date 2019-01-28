وزيرة إسرائيلية تقوم بجولة استفزازية بالقدس

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

قامت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريجيف، أمس، بجولة استفزازية في القدس القديمة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، في الوقت الذي واصلت شرطة الاحتلال فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

وتأتي جولة ريجيف الاستفزازية في القدس القديمة ضمن الدعاية الانتخابية قبيل الانتخابات التمهيدية في الليكود التي تأتي عشية انتخابات الكنيست في التاسع من أبريل المقبل، وتعرف ريجيف بمواقفها العنصرية والمتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني، وتعتبر من أشد الدعاة لتكثيف الاقتحامات لساحات الحرم القدسي الشريف وإقامة «الهيكل» المزعوم على أنقاض قبة الصخرة.

وبموازاة الجولة الاستفزازية لريجيف، اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي استنفرت قواتها في ساحات الحرم ووفرت الحماية للمستوطنين.

ووفقاً للمتحدث باسم دائرة الأوقاف بالقدس، فراس الدبس، فإن 39 مستوطناً اقتحموا ساحات الحرم في الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وبعضهم أدى صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال نصب الحواجز الشرطية عند الطرقات المؤدية لبوابات الأقصى، وفرضت إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، فيما منعت دخول ملابس خاصة لسدنة المسجد الأقصى، ومنعت كذلك دخول قرطاسية لمكتبة المسجد، ما اضطر إدارة المسجد الأقصى إلى توزيع الزي الخاص بالسدنة في ساحة الغزالي، خارج المسجد من جهة باب الأسباط.

وقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن القدس في خطر شديد والاحتلال يسعى ليلاً ونهاراً لتمرير مشاريعه في سياق حالة انقسام فلسطيني داخلي نتمنى أن تزول بأسرع ما يمكن، ووضع عربي مترهل نتمنى أن يتغير نحو الأفضل، وانحياز أميركي وغربي للاحتلال وسياساته وممارساته.

وأصيب شابٌ فلسطيني، أمس، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، بينما جرى اعتقال اثنين من الأطفال خلال مواجهاتٍ اندلعت عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وشن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية اعتقل خلالها 10 فلسطينيين، فيما نكل جنود الاحتلال بالعمال على حاجز «300» بالقرب من بيت لحم.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن جنوده اعتقلوا 10 فلسطينيين وزعم الجيش مصادرته سلاح كارلو من خلال اقتحامه لبلدة نعلين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بذريعة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أصيب عدد من العمال بحالات إغماء وكدمات ورضوض جراء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي عليهم إثناء محاولتهم اجتياز الحاجز العسكري «300» إلى مكان عملهم في مدينة القدس على مدخل بيت لحم.

وشارك حوالي ثلاثة آلاف فلسطيني أمس في تشييع شاب استشهد السبت برصاص مستوطنين على أطراف قرية المغير شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط هتافات غضب وتهديد بالانتقام. وكان الشاب حمدي نعسان (38 عاماً) قتل برصاص مستوطنين. وأصيب تسعة فلسطينيين آخرين خلال مواجهات وقعت على أطراف القرية بين مستوطنين وأهالي القرية.

ولف جثمان الشاب بالعلم الفلسطيني وراية حركة فتح الصفراء، فيما تعالت أصوات عشرات النساء اللواتي تجمعن في منزل القتيل عندما وصل الجثمان محمولاً على أكتاف الشبان.

وهتف الشبان خلال الجنازة «بالروح بالدم نفديك يا شهيد» و«مغراوي عسكر عسكر راس المستوطن كسر» و«الليلة الرد الليلة الرد». ونعسان كان أمضى ثماني سنوات في السجون الإسرائيلية قبل تسع سنوات، ولديه أربعة أبناء، حسب أهالي القرية.

وذكر شهود عيان من أهالي القرية، أن الحادثة وقعت حينما اقترب ثمانية مستوطنين بلباسهم الأبيض من الطرف الشمالي للقرية وبدأوا إطلاق النار على عشرات الشبان الذين توافدوا لصد المستوطنين. وقال شاب عرف عن نفسه بعلي حسن «رأيتهم. حوالي ثمانية مستوطنين وكانوا يطلقون النار باتجاهنا، والجيش الإسرائيلي كان يقف بعيداً ويرى ما يجري». وذكر شاب آخر رفض الكشف عن هويته مزيداً من التفاصيل.

وقال إن «أربعة مزارعين كانوا يقومون بحراثة أرضهم في الجبل، تقدم إليهم مستوطنان لإعاقتهم، وقام المزارعون بضربهم وهرب المستوطنان باتجاه المستوطنة القريبة». وأضاف «بعد وقت قصير عاد المستوطنون الثمانية وهم مسلحون وبدأوا بإطلاق النار، بعد أن أحرقوا ماكنة الحراثة للمزارعين الأربعة». وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن المؤشرات الأولية تفيد أن مستوطناً من مستوطنة «عدي عاد» المجاورة اشتبك مع العديد من الفلسطينيين وأصيب بجروح طفيفة.

وأضاف «بعد وقت قصير اندلعت مواجهات بين مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين في هذه المنطقة أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي». وأكد البيان أن الجنود وشرطة الحدود استخدموا «وسائل تفريق أعمال الشغب»، وسيجري التحقيق في الحادث.

وتقع قرية المغير التي تضم أربعة آلاف نسمة، في منطقة منخفضة شمال رام الله في الضفة الغربية، وتحيط بها أربع بؤر استيطانية بينها موقع ثابت للجيش الإسرائيلي.

استشهاد 15 فلسطينياً خلال ديسمبر

قالت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر ديسمبر الماضي، تسببت باستشهاد 15 مواطنًا فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجرح 329 آخرين في الضفة و208 فى غزة. وأظهر تقرير رسمي نشرته الدائرة، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته الممنهجة ضد السكان والممتلكات والمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الأقصى المبارك، في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية.

كما أشار التقرير إلى مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لسياسته العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم.