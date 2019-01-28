كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 21 من مليشيا الحوثي بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش اليمني بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قتل 21 من مليشيا الحوثي، مساء اليوم الأحد، بينهم قيادي، في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة صعدة.
وكان قد أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدماً استراتيجياً جديداً في محور باقم بصعدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 21 من مليشيا الحوثي بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش اليمني بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.