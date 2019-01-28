كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 21 من مليشيا الحوثي بينهم قيادي في مواجهات مع الجيش اليمني بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 21 من مليشيا الحوثي، مساء اليوم الأحد، بينهم قيادي، في مواجهات مع الجيش اليمني بمحافظة صعدة.

وكان قد أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، تقدماً استراتيجياً جديداً في محور باقم بصعدة، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد سامي القباطي، في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن قوات اللواء حررت التباب السود المطلة على الخط الدولي الرابط بين باقم ومدينة صعدة.