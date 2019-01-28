كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طيران التحالف يقتل 15 من داعش في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر أمنية عراقية مساء أمس الأحد، أن أكثر من 15 من عناصر تنظيم داعش، قتلوا في غارات لطيران التحالف الدولي، في مناطق جنوب وغربي محافظة كركوك، شمالي بغداد.

وقالت المصادر إن "طيران التحالف الدولي، قصف مضافة لعناصر داعش بالقرب من قرية حشيشة التابعة لقضاء داقوق، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين".

وأضافت أن "طيران التحالف قصف موقعاً لداعش في مكان منفصل في وادي زغيتون، بطائرة دون طيار، ما أدى إلى مقتل أكثر من 12 من عناصر داعش".

ورغم إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء عسكرياً على تنظيم داعش في البلاد، إلا أن التنظيم مازال نشطاً في بعض المناطق.