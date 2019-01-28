أجاكس ينهزم بسداسية.. زياش يسجل ويتلقى أثقل هزيمة له هذا الموسم – فيديو

تلقى فريق أجاكس أمستردام الهولندي، الذي يضم في صفوفه ثلاثة لاعبين من المنتخب المغربي لكرة القدم، وهم حكيم زياش، نصير المزراوي، وزكرياء لبيض، أثقل هزيمة لهم هذا الموسم، على يد فريق فاينورد روتردام، في “كلاسيكو” الدوري الهولندي الممتاز، وبنتيجة 6 أهداف لهدفين.
وعلى الرغم من توقيعه لهدف في هذه المباراة، إلا أن حكيم زياش ومواطنه نصير المزراوي، لم يكونا في يومهما في هذه المباراة، وتلقت شباك فريقهما 6 أهداف كاملة، في واحدة من أثقل الهزائم التي يتلقاها الفريق، في تاريخ مواجهاته مع فاينورد روتردام.
من الجانب الآخر، حملت سداسية فريق فاينورد بصمة مغربية تمثلت في توقيع اللاعب ياسين أيوب للهدف السادس في الدقيقة 84 من عمر المباراة.
وبعد هذه الهزيمة تجمد رصيد فريق العاصمة في 47 نقطة، على بعد 5 نقاط من المتصدر “بي إس في” آيندهوفن.
إليكم أهداف المباراة:
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