ابن كيران: الذين يريدون الفساد أن يعم لو وجدوا كيف لما تَرَكُوا أحدا فينا فوق الأرض..طلبوا لنا هادشي اللي بقا يدوز بسلام!

خرج من جديد، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، ليبعث رسائل جديدة، خلال حديثه في جنازة والدة القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، حسن الموس، ظهر اليوم الأحد.

ووجه ابن كيران، في كلمته، خلال تشييع عزيزة الموس، إلى أعضاء الحزب والحركة، الذين حضروا بكثافة إلى مراسيم الجنازة: “نسأل الله أن يكون لنا في باقي أيامنا طلبو لنا الله هادشي لي بقا يدوز بسلام”.

ابن كيران، الذي خرج للحديث، اليوم، في ظل نقاش كبير، فجره بعدما كشف معاشه الاستثنائي، الذي خصصه له الملك محمد السادس قال: “حنا مكنخافو من حتى حاجة كنخافو نعصاو الله، ونظلمو العباد”، موجها رسالة إلى الخصوم بالقول: “خصومكم، الذين يريدون الفساد أن يعم حتى لا ينكشفوا لو وجدوا لما كان أحد فينا فوق الأرض، ولكن هادي بلاد الله عز وجل، ونسأله أن يحفظها بما يحفظ به عباده الصالحين”.

ووجه ابن كيران كلمة شكر إلى رفيقه في الحركة حسن الموس بتأثر كبير، وعينين دامعتين “لك علي فضل أشهد به أمام الله عاونتيني فوليداتي الله يجازيك بخير هاكا يكونو الناس”، معددا مناقب الفقيدة، وأفضالها، وأفضال أبنائها.

وتحدث ابن كيران عن المرأة المغربية، وهو يشيع عزيزة الموس، وقال إن المرأة المغربية ليست سواء، منها الصالح، ومنها غير الصالح، معتبرا أن “الصالحة هي لي كانت ملي كيفتح لها الله باب الرزق، أو العمل تتفرغ لخدمة أسرتها، ولا تدخل مدخل الأنانية”، مستحضرا صورة امرأة قال إنها طرقت باب بيته، يوما، تحمل على أكتافها طفلا معاقا “ولم تشتك وباست الأرض، وقالت أحمد الله على هاد الولد”، معتبرا أن “هذه هي المرأة المغربية المكافحة، التي تحمد الله”.