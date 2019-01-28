مبحوث عنه بموجب 21 مذكرة في قبضة الأمن.. وحجز المئات من قنينات الخمر

بعد أشهر طويلة من البحث، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن العيون، أمس السبت، من اعتقال مبحوث عنه بموجب 21 مذكرة بحث، 17 منها وطنية، و4 مذكرات بحث محلية.

ويتعلق الأمر، حسب المعلومات المتوفرة، بمروج للخمور، تم توقيفه على مستوى تجزئة الوكالة “84” بعدما فرضت حوله مراقبة خفية، وتربص دام من الساعة الثانية عشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة والنصف صباحا.

وعملا بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس تم إجراء تفتيش دقيق بداخل منزلين في التجزئة نفسها، كان يستعملهما مخزنين للخمور، أسفر عن حجز كمية مهمة من المشروبات الكحولية، ما مجموعه 2272 قنينة خمر، تتنوع ما بين مسكر الويسكي، والفودكا، والنبيذ الأحمر، والجعة.

كما أسفرت العملية عن حجز سيارة كبيرة الحجم ذات الدفع الرباعي، والتي كان المعني بالأمر يستعملها في تنقلاته أثناء عملية الترويج.

وبناء عليه تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.