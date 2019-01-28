الإثنين: منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أسبوع مشمس نسبيًا، تشهد البلاد، بدء من يوم غد الإثنين، منخفضًا جويًا ذي فعالية عالية، حيث يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة، برياح من أصول قطبية منقوصة من بعض العناصر، علمًا بأن المنخفض يتمركز حاليًا إلى الغرب من جزيرة قبرص.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه رغم المدة الزمنية القصيرة التي سيمكث خلالها المنخفض الجوي في البلاد، إلا أنه سيكون مصحوبًا بأمطار غزيرة، خاصة في ساعات ما بعد ظهيرة الإثنين، إضافة إلى هبوب رياح قوية.

وتشير التوقعات إلى أن الأمطار تبدأ بالهطول في المناطق الشمالية في ساعات الصباح الباكر، لتمتد لاحقًا ومع ساعات الظهيرة إلى مختلف المناطق وصولاً إلى الجنوب.

وتشهد البلاد فروقات حرارية كبيرة ومؤثرة بين الأجواء الدافئة التي سادت يوم أمس السبت ونهاية الأسبوع الماضي، حيث وصلت الحرارة في القدس والمرتفعات الجبلية إلى مشارف العشرين مئوية، وغدًا، حيث ستصل الحرارة إلى حاجز العشرة مئوية في القدس.

ومن المتوقع أن يصاحب هذا المنخفض أمطار غزيرة وغزيرة جدًا في بعض الأحيان خاصة في المناطق الشمالية، وقد تتخطى في بعض المناطق حاجز الـ 50 ملم في وقت قصير، بالإضافة إلى هطول زخات بردية في بعض المناطق. ومن المتوقع أن يستقر الجو من جديد فجر يوم الثلاثاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.