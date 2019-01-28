تظاهرة في اليونان ضد تطبيع العلاقات مع مقدونيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر حوالي 250 يوناني في ثاني أكبر مدينة في اليونان، وذلك احتجاجا على التصديق على اتفاق لتطبيع العلاقات مع مقدونيا المجاورة.

وخرجت المظاهرة أمام قاعة سالونيك للموسيقى، في الوقت الذي أقيم به احتفالا دوليا بمناسبة ذكرى الهولوكوست بحضور الرئيس اليوناني بروكوبس بافلوبولوس، اليوم الأحد.

وأظهر المحتجون غضبهم تجاه بافلوبولوس لعدم إبداء رأيه تجاه الاتفاق مع مقدونيا.

(أ ب)

وبحسب الاتفاق، ستتم إعادة تسمية البلد الصغير إلى مقدونيا الشمالية، فيما ستقوم اليونان بالتخلي عن معارضتها لانضمام مقدونيا الشمالية لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

كما وحاول المتظاهرون اختراق صفوف الشرطة حول المبنى، ولكن الشرطة تمكنت من صدهم، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وانضم متظاهرون آخرون في وقت لاحق وهم يرتدون أقنعة، وحاولوا إقامة حاجز من صناديق النفايات وبقايا أشجار عيد الميلاد.