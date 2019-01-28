شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. استئناف البحث عن ضحايا السد والان نبدء بالتفاصيل

استأنف عمال إنقاذ عمليات البحث عن ضحايا منجم جراء انهيار سد بجنوب شرق البرازيل، بعدما تأكد أنه لا يوجد خطر بانهيار سد ثان.

وقال مسؤولو الدفاع المدني إنه لم يعد هناك خطر بانهيار سد ثان في منطقة المنجم في ولاية ميناس جيرايس.

كان عمال الإنقاذ قد أوقفوا عملهم كإجراء احترازي لدواعي السلامة. كانت شركة "فالي" المشغلة للمنجم قد حذرت من ارتفاع مستويات المياه في حوض تخزين المياه. وبعد التحذير، تم السماح لسكان المناطق التي تم إجلاؤها بالعودة إلى منازلهم.

وانهيار سد مقام على منجم للحديد الخام في البرازيل قد أدى إلى وفاة 34 شخصا، وتم انتشال 23 آخرين، بحسب هيئة الإطفاء، ولا يزال عدد الضحايا مرشح للارتفاع.