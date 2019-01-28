كاتبة سعودية تدعو للإعتراف بالكيان الإسرائيلي وتؤكد أن عدم التطبيع مجرد شعارات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

اعتبرت الكاتبة السياسية السعودية، سهام حسين القحطاني، أن وجود إسرائيل بات أمرا واقعا ورفض التطبيع معها ليس إلا “شعارات وجدانية”.

وقالت القحطاني، الكاتبة في المجلة الثقافية بجريدة “الجزيرة” السعودية، في تغريدة نشرت على حساب منسوب لها في “تويتر”: “فضيحة التطبيع مع إسرائيل، عار التطبيع مع إسرائيل، جريمة التطبيع مع إسرائيل!! لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية”.

وأضافت القحطاني، مؤلفة كتاب “العرب وإسرائيل. صفقة سلام”: “إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوما بدايات جديدة للتاريخ”.

وسبق للقحطاني أن طرحت في كتابها سالف الذكر الصادر عام 2018 ذات الأفكار التي تدعو للتطبيع مع إسرائيل في ضوء التغيرات الدولية.

وتعيد تصريحات القحطاني للأذهان الجدل الذي دار العام الماضي، بعد مقال الكاتب، دحام العنزي، الذي نشرته صحيفة “الخليج” السعودية، تحت عنوان “نعم لسفارة إسرائيلية في الرياض وعلاقات طبيعية ضمن المبادرة السعودية”.