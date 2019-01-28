داعش يعلن قتله 30 جنديًا نيجيرياً بهجوم في ولاية بورنو

أعلن تنظيم "داعش"، في بيان نشرته وكالة "أعماق"، أنّه قتل 30 جنديًا ​نيجيريا​ في هجوم شنه أمس السبت بقرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.

ونفذ داعش عدداً من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.