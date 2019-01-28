داعش يعلن قتله 30 جنديًا نيجيرياً بهجوم في ولاية بورنو

أعلن تنظيم "داعش"، في بيان نشرته وكالة "أعماق"، أنّه قتل 30 جنديًا نيجيريا في هجوم شنه أمس السبت بقرية لوماني في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد.
ونفذ داعش عدداً من الهجمات في شمال شرق نيجيريا خلال الأشهر القليلة الماضية.
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