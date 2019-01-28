انقطاع تام للكهرباء في السودان

انقطع ​التيار الكهربائي​ في جميع أنحاء ​السودان​ لساعات طويلة قبل أن يعود تدريجيا. وأعلن مركز التحكم القومي التابع للهيئة القومية للكهرباء في السودان، حدوث "قفل وخروج للشبكة" أدى لإطفاء كامل. وأكد المركز أن "المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة لمعالجة العطل وإعادة المحطات للعمل". وأوضحت وزارة الري والموارد المائية والكهرباء أن ​انقطاع الكهرباء​ سببه "عدم التغذية من المحطات الرئيسية والتي تعمل بنظام الحماية التلقائي لتفادي زيادة الأحمال بالشبكة".

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