الخزانة الأميركية تعلن رفع العقوبات عن ثلاث شركات روسية

أعلنت ​وزارة الخزانة الأميركية​ عن رفع العقوبات عن شركات "روسال" و"+En" و"يوروسيب إينيرغو"، وهي ثلاث شركات مرتبطة بـ"أوليغارش أوليجيك" الروسية، في حين تستمر العقوبات ضد رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، مؤسس "روسال".

وحددت وزارة الخزانة أن الشركات قد خفضت "حصة المساهمين المباشرة وغير المباشرة لديبراسكا، كما قامت "بقطع صلته" بموجب شروط إزالتها من قائمة OFAC الخاصة بالرعايا المعينين والأشخاص المحظورين.