الداخلية الجزائرية: 101 مرشحاً تقدموا لخوض الإنتخابات الرئاسية

أعلنت ​وزارة الداخلية الجزائرية​ أن 101 مرشحا قدموا مسودة تتضمن نيتهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان المقبل، وسحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قائمة المرشحين المحتملين بلغت 101، منهم 13 رئيس حزب سياسي، و88 مرشحا مستقلا"، مشيرة إلى "سحب جميع المرشحين استمارات، لجمع التوقيعات، حيث يتعين على كل مرشح جمع 600 توقيع من أعضاء البرلمان والمجالس المنتخبة، أو 60 ألف توقيع من الناخبين 25 محافظة من مجموع 48 محافظة في الجزائر".

ويأتي في مقدمة المرشحين الجديين رئيس ​الحكومة​ الأسبق على بن فليس الذي يرأس حزب "طلائع الحريات"، ورئيس حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الاسلامية في الجزائر عبد الرزاق مقري، وعبد العزيز بلعيد رئيس "جبهة المستقبل" المنشقة عن الحزب الحاكم "​جبهة التحرير الوطني​"، و​اللواء​ السابق في ​الجيش​ على غديري.

ولم يعلن الرئيس ​عبد العزيز بوتفليقة​ الذي تسلم السلطة عام 1999، وفاز بأربع ولايات رئاسية، حتى الآن ترشحه لانتخابات نيسان المقبل من عدمها، ودعت أربعة أحزاب موالية، هي "جبهة التحرير الوطني" في بيانات متتالية صدرت الأسبوع الماضي، بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة.