مصادر المستقبل للقبس: ثمة خيارات متعددة لكننا نأمل حسم الامور ايجابا

أكدت مصادر تيار "المستقبل" لصحيفة "​القبس​" الكويتية أن "​الاتصالات​ لا تزال مستمرة وان كلا من رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ يعمل ما بوسعه لتفكيك العقد الأخيرة".

ولفتت المصادر إلى ان "الامور لا تزال ضمن المهلة التي حددها الحريري للحسم"، موضحة ان "الاخير قدم كل التسهيلات الممكنة ونال الحد الادنى من الحقائب بما لا يسمح بمزيد من التنازلات، والا يكون قد "انتحر" سياسيا".

وعن خيار الحريري في ما لو وصلت جهوده الاخيرة الى حائط مسدود، أوضحت المصادر ان ثمة خيارات متعددة ولكننا نأمل حسم الامور ايجابا.