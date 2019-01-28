"الصحة العالمية": القضاء على الجذام في مصر بحلول 2020 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

عقدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماع رفيع المستوى مع المختصين بمرض الجذام من جميع المحافظات؛ لمناقشة الوضع الحالي لمرض الجذام في مصر، والجهود المبذولة للحد من المرض؛ تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض الجذام.

وقالت المنظمة في بيان اليوم، إن مصر نجحت في الوصول للنسب العالمية للمرض ( أقل من 1 حالة لكل 10,000 مواطن).

وأوضحت أن مصر سجلت في آخر إحصائية للمرض 407 حالة جذام جديدة في عام 2018.

وتكمن تكمن مشكلة المرض في التأخر وإهمال علاجه والذي من الممكن أن يؤدي إلى حدوث تشوهات في الأطراف والوجه وأحيانا يسبب قرح في القرنية مما يؤدي لفقدان البصر.

وكل هذه المضاعفات لا تختفي بعد علاج المرض ويعيش بها المريض طوال حياته مما يؤثر بالسلب عليه وعلى المحيطين به و لا سيما إن كان المريض من الأطفال.

وأكدت المنظمة أهمية الكشف المبكر عن المرض وضرورة العلاج المبكر قبل ظهور أعراضه المتأخرة للمرض و مضاعفاته وخصوصا مع وجود علاج فعال للقضاء عليه والذى توفره الدولة مجانا من خلال عيادات وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جون جبور- ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن المنظمة تدعم جميع برامج الصحة من أجل الحفاظ على حياة صحية للمواطنين وتقوم المنظمة بدعم برنامج مكافحة الجذام بتوفير الأدوية اللازمة للعلاج، بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتوعية وسوف تستمر المنظمة في دعم البرنامج من أجل القضاء نهائيا على المرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتقوم منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بمصر ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرضى للعمل على خطة عمل لرفع الوعي بمرض الجذام و مضاعفاته و القضاء عليه بحلول عام 2020 و تقديم الرعاية التأهيلية المناسبة لمن يعانون من مضاعفاته.

ومن الجدير بالذكر أن مصر قد حققت أكثر من انتصار فى حربها ضد الجذام حيث أنها حققت المعدل القومي العالمي (أقل من1 حالة لكل 10,000 مواطن) على مستوى الجمهورية عام 1994 وعلى مستوى المحافظات عام 2004 وعلى مستوى الوحدات الصحية عام 2014 لكن يظل أمامنا بعض القرى التي تحتاج إلى تكاتف الجهود للقضاء على المرض تماما في مصر، بحسب منظمة الصحة العالمية.