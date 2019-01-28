خبير: زيارة البشير للقاهرة تعكس التقدم الكبير في مستوى التفاهم مع السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور أيمن عبد الوهاب خبير المياه والشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير اليوم إلى القاهرة تجسد التقدم الكبير الذي يشهده مستوى التفاهم بين مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسودان في مختلف القضايا سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو على المستوى الإقليمي والأفريقي.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن زيارة الرئيس البشير إلى مصر اليوم جاءت في إطار التنسيق رفيع المستوى بين مصر والسودان في ضوء النجاح الكبير لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وفي ظل العديد من المتغيرات التي تؤثر على الأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني وما يتعلق بدول الجوار الأفريقي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصا منذ اللحظة الأولى لتوليه السلطة على تصحيح مسار علاقات مصر بأفريقيا بشكل عام وبالسودان بشكل خاص نظرا لما تمثله السودان بالنسبة لمصر كدولة جوار شقيقة تربطها بمصر روابط أزلية.

واعتبر عبد الوهاب أن القمة المصرية السودانية اليوم تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، وأبرزها التعاون في الأمن المائي وتحديدا سد النهضة، مؤكدا أن القمة المصرية السودانية اليوم أظهرت وجود تطور كبير في التعاون والتنسيق المصري السوداني تجاه سد "النهضة" الاثيوبي وخصوصا فيما يتعلق بعنصري الأمان ومدة ملئ خزان السد.

وأشار إلى أن هناك تفهما أكبر من الجانب السوداني للرؤية المصرية المرتبط بأمن السد وأمان دول المصب، بالإضافة إلى أهمية التعاون والتنسيق حول فترة ملئ الخزان، وهو ما يتطلب المزيد من الدراسات والأبحاث حول هذين العنصرين.

وأكد عبد الوهاب أن العلاقات المصرية السودانية تشهد نقلة نوعية خصوصا في مستوى التعاون بين الدولتين في مشروعات البنية التحتية وفي مجال توفير الطاقة من خلال الربط الكهربائي بين مصر والسودان لنقل الطاقة الكهربائية من مصر إلى الخرطوم.

كما أشار الدكتور أيمن عبد الوهاب إلى مشروعات الربط بين السكك الحديدية في الدولتين، معتبرا أنه نواة لتعاون اقتصادي كبير بين مصر والسودان سواء على المستوى الثنائي بين البلدين، أو على مستوى القارة الافريقية التي تعد مصر والسودان بوابة أساسية لتنميتها وخصوصا في ظل رئاسة مصر المرتقبة للاتحاد الإفريقي الشهر المقبل.

وحول الأوضاع في السودان، قال خبير المياه والشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن الموقف المصري ثابت وقائم على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول بأي شكل من الأشكال.

وقال عبد الوهاب إن مصر تملك رؤية واسعة تجاه افريقيا وتعظيم التعاون في كافة المجالات، حيث يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة في المنطقة.

وأضاف أن المسارات المصرية تجاه القارة تركز بشكل كبير على مثلثات التنمية التي ترتبط بالأمن المائي والأمن الإنساني والأمن الغذائي وأمن الطاقة، فضلا عن تعظيم التعاون التجاري بين دول القارة عبر إنشاء منطقة التجارة الحرة.

وأوضح أن مصر ستركز أيضا على ملفات الإرهاب والأمن والهجرة غير الشرعية، وخصوصا أن مصر لها تجربة تشيد بها كافة الدول الأوروبية، حيث نجحت مصر في إحكام حدودها في إطار مكافحتها للإرهاب.

وأشار إلى أن مصر تحشد الدعم الدولي والأوروبي لتطبيق تجربة التعاون الثلاثي لكي يتحمل العالم مسئوليته تجاه الدول النامية، ليكون التواجد الأوروبي والعالمي في افريقيا مسئولية مرتبطة بالمساهمة في عملية التنمية وليس مجرد التنافس على استغلال الموارد.