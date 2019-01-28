"هنرمي الدرجات في الزبالة".. وزير التعليم ساخرًا من مسرِّبي الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تسريب امتحانات الصف الأول الثانوي على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل بدء الامتحانات بيوم، مؤكدًا: "يجب أن يكون للطالب هدف من الامتحانات، وعادي جدًّا ممكن مايروحش الامتحان".

وأضاف شوقي، خلال حواره مع برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر فضائية "BBC"، أن هناك عددًا كبيرًا من الطلاب رأوا أن تسريب الامتحانات كان مفيدًا من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الدرجات، رغم أن الامتحان تجريبي ودرجاته لا تُحسب وليس به رسوب أو نجاح.

وتابع وزير التربية والتعليم: "عاوز أقول لمسرِّبي الامتحانات إنتم أغبياء أوي، ما الدرجات دي هنرميها في الزبالة، الغش في مصر أصبح مرضًا مزمنًا".

ونوه شوقي بأن عدد الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي يبغ نحو 22 مليون طالب في جميع المراحل التعليمية، قائلًا إن هذا العدد قد يتعدَّى عدد سكان دول بأكملها، فلابد من إعداد الأجيال القادمة لدمجها بسوق العمل، لأن الثورة الصناعية والعلمية لا يمكن أن تتناغم مع منظومة التعليم الحالية.