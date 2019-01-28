صور.. "الشباب والرياضة" بالوادي الجديد تطلق حملة "سطور في تاريخ وطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، حملةً بعنوان "سطور في تاريخ وطن"، لتبدأ المقابلات الشخصية للراغبين في الاشتراك في الحملة.

وأوضح عبد الحميد كريم، مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشاب والرياضة بالوادي الجديد، أن المشاركة في حملة "سطور في تاريخ وطن" عن طريق التقدم إلى مقر المديرية "قسم إدارة البرلمان والتعليم المدني"، أو عن طريق ملئ الاستمارة عبر الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو عن طريق مراكز الشباب بالمحافظة.

وأوضح "عبد الحميد"، الشروط الواجب توافرها في المتطوع، أن يكون في المرحلة العمرية من 18 إلى 35 سنة، ويمتلك خبرة بالعمل التطوعي وعلى دراية بالمنطقة الجغرافية التي سينفذ فيها الاستبيان.

ولفت إلى أن الحملة تعتبر شراكة شعبية حكومية، تهدف إلى تكوين حلقة اتصال مباشرة بين القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة وجموع المواطنين، وإلى تقييم المواطن للجهاز التنفيذي للدولة ومقترحاتهم لتطوير الأداء.