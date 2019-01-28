"عاكس زوجته".. ضبط عامل مزق جسد سائق "توكتوك" فى الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

ألقي ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية، القبض على عامل بتهمة التعدي على سائق "توكتوك" بسلاح أبيض ما تسبب فى إصابته بجروح نافذة.

كان اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول محمد جمعة منصور أحمد، 25 سنة، سائق "توكتوك" ومقيم بميت فارس في مركز بنى عبيد، مصابًا بجرح نافذ في الناحية اليسرى بالصدر .

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد بقيادة الرائد أحمد سامي الجندى، رئيس مباحث مركز شرطة بنى عبيد إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام طارق حسن أبو المحاسن السعيد، 33 سنة عامل، ومقيم بميت فارس، بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض نظرًا لقيام الأخير بـ"معاكسة زوجته".

بتقين الإجراءت جرى ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

