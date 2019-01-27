مقتل 10 أشخاص في هجوم إرهابي ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 10 أشخاص، وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة، اليوم الأحد، في هجوم إرهابي شنه 10 إرهابيين بمدينة سيكيري شمال بوركينا فاسو.

وقال مسؤول محلي إن الإرهابيين جالوا في القرية بالبنادق الآلية وأطلقوا النيران على السكان.



وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الإرهابيين أحرقوا متاجر وسرقوا دراجات نارية".

وفي العاشر من يناير/كانون الثاني، قتل 12 شخصا في قرية غاسيليكي التي تبعد حوالي 30 كم جنوب أربيندا.

وتشهد بوركينا فاسو منذ 4 أعوام هجمات إرهابية انحصرت أولا في شمال البلاد، ثم امتدت إلى شرقها المحاذي لتوغو وبنين.

وخلفت هذه الهجمات أكثر من 200 قتيل منذ 2015.

وتعرضت العاصمة واغادوغو لثلاثة هجمات خلفت 60 قتيلا، كان آخرها في مارس/آذار 2018، وأسفر عن تدمير مقر هيئة أركان الجيش في وسط المدينة.

ومنذ الأول من يناير/كانون الثاني، أعلنت حالة الطوارئ في 14 منطقة في البلاد من أصل 45.