قطر.. شيطان القضية الفلسطينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قطر تقديم 20 مليونا مساعدات إنسانية لدعم اقتصاد غزة، بعد رفض حركة حماس تقديم مدفوعات نقدية قطرية مباشرة لآلاف الموظفين داخل القطاع، فيما يُنظر للخطوة في نطاق واسع على أنها محاولة من الدوحة لإجراء تسوية مع حماس.‎

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