"أنصار الله" تحبط هجوما لقوات يمنية في عسير وتقصف نجران

أكدت جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) ​اليمن​ية أن ​القوات​ الحكومية اليمنية نفذت بغطاء جوي من ​التحالف العربي​ الذي تقوده ​السعودية​ في اليمن زحفاً على مواقع غرب الربوعة في عسير.

ولفتت إلى أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا هجوم القوات الحكومية، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه واغتنموا أسلحة.

وفي قطاع ​نجران​، سقط قتلى وجرحى من القوات الحكومية بإطلاق مقاتلي "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع نوع ​زلزال​ 1 "مداه 3 كيلو مترات"، وآخر كاتيوشا وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعاتهم في ​صحراء​ البقع بنجران، حسب "المسيرة".

وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، نفذت جماعة "أنصار الله" عملية هجومية على مواقع للقوات الحكومية شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة قبالة ​جيزان​ جنوب غربي السعودية.