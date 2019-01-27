"أنصار الله" تحبط هجوما لقوات يمنية في عسير وتقصف نجران

أكدت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية أن القوات الحكومية اليمنية نفذت بغطاء جوي من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن زحفاً على مواقع غرب الربوعة في عسير.
ولفتت إلى أن مقاتلي "أنصار الله" صدوا هجوم القوات الحكومية، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفه واغتنموا أسلحة.
وفي قطاع نجران، سقط قتلى وجرحى من القوات الحكومية بإطلاق مقاتلي "أنصار الله" صاروخاً محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، وآخر كاتيوشا وعدداً من قذائف المدفعية على تجمعاتهم في صحراء البقع بنجران، حسب "المسيرة".
وعلى مقربة من الحدود اليمنية السعودية، نفذت جماعة "أنصار الله" عملية هجومية على مواقع للقوات الحكومية شرق جبل النار في مديرية حرض بمحافظة حجة قبالة جيزان جنوب غربي السعودية.
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