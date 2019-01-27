البعريني: نحن أكثر من ضحى سواء على صعيد الوزراء والقانون الإنتخابي

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ أنه "لو أتى نواب "اللقاء الشتاوري" منذ البداية إلى الإستشارات النيابية ككتلة واحدة لكان من الممكن المناقشة بهذا الموضوع وكان من الممكن إحراجنا"، مشيراً إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ عاد وتعاون من أجل التشكيل والأمر أصبح بعهدة ​رئيس الجمهورية​ ميشال عون".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "التدخل الخارجي موجود بشكل أو بآخر"، مشدداً على "أننا أكثر من ضحى سواء على صعيد الوزراء والقانون الإنتخابي و​انتخابات​ ​رئاسة الجمهورية​"، مشيراً إلى أنه "من المبكر الحديث عن تطوير للعلاقة بين تيار "المستقبل" و​حزب الله​".