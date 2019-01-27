البعريني: نحن أكثر من ضحى سواء على صعيد الوزراء والقانون الإنتخابي

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني أنه "لو أتى نواب "اللقاء الشتاوري" منذ البداية إلى الإستشارات النيابية ككتلة واحدة لكان من الممكن المناقشة بهذا الموضوع وكان من الممكن إحراجنا"، مشيراً إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عاد وتعاون من أجل التشكيل والأمر أصبح بعهدة رئيس الجمهورية ميشال عون".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "التدخل الخارجي موجود بشكل أو بآخر"، مشدداً على "أننا أكثر من ضحى سواء على صعيد الوزراء والقانون الإنتخابي وانتخابات رئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أنه "من المبكر الحديث عن تطوير للعلاقة بين تيار "المستقبل" وحزب الله".
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