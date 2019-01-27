"الشيلة كبيرة جدًّا".. وزير التعليم معلنًا إعادة هيكلة الوزارة هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نشر إعلان عن 110 وظائف قيادية بالوزارة، من أجل اختيار القيادات بشكل جديد ومختلف، مؤكدًا أنه سيقوم بإعادة هيكلة الوزارة في هذا العام، وسيتم اختيار القيادات بشكل جديد، كي يكونوا أكثر فاعلية من خلال استخدام التكنولوجيا.

وأضاف شوقي، خلال حواره مع برنامج "نقطة حوار"، المذاع عبر فضائية "BBC"، أنه لا يحاول فقط عمل مناهج تعليمية جديدة لطلاب المرحلة الابتدائية، بل يعمل على إصلاح الكوارث الأخرى، موضحًا أن هناك مدارس ليس بها "ديسك" للطلاب، متابعًا: "فيه مدارس الحمامات فيها مش شغالة، فعلًا الشيلة كبيرة جدًّا".

وأوضح وزير التعليم أن وزارة التربية والتعليم بها 1.7 مليون ما بين موظف وإداري، معقبًا: "ده رقم مهول بيقبض كل شهر"، لافتًا إلى أن هناك خطة تدريب للمدرسين خلال المرحلة المقبلة، لكل للمدرسين ولكل السنوات، بصورة مبتكرة، والأولوية ستكون للمدرسين في مرحلة رياض الأطفال والابتدائي.

ونوه شوقي بأن عدد الطلاب في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي يبغ نحو 22 مليون طالب في جميع المراحل التعليمية، قائلًا إن هذا العدد قد يتعدَّى عدد سكان دول بأكملها، فلابد من إعداد الأجيال القادمة لدمجها بسوق العمل، لأن الثورة الصناعية والعلمية لا يمكن أن تتناغم مع منظومة التعليم الحالية.