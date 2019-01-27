أعلن تنظيم داعش الإرهابي، مسؤوليته اليوم الأحد، عن الهجوم الإرهابي المزدوج على كنيسة بالفلبين، بحسب ما ذكرت “سكاي نيوز” عربية.

وكان 20 شخصًا على الأقل قتلوا اليوم الأحد وأصيب 111 آخرين، في التفجيرين اللذين وقعا في كاتدرائية واقعة ببلدة جولو في إقليم سولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، بحسب ما أعلنت الشرطة الفلببينية.

وأسفر التفجيران وهما الأسوأ منذ عقود ضد الكنيسة عن مقتل 14 مدنيا وستة من أفراد قوات الأمن، بينما أصيب 90 مدنيا و21 من أفراد القوات الحكومية، وذلك نقلا عن حصيلة من ثلاثة مستشفيات استقبلت الضحايا.

كانت هذه تفاصيل خبر داعش يعلن مسؤوليته عن التفجير المزدوج في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.