واشنطن تحذر من رد قوي حال التعرض للمعارضة الفنزويلية

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من من رد فعل قوي حال التعرض للمعارضة الفنزويلية.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم الأحد، في نبأ عاجل، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يشار إلى أنه عقب اندلاع الأزمة في فنزويلا، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف برئيس البرلمان وزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

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