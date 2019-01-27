واشنطن تحذر من "رد قوي" في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية أو البعثة الأميركية

اسماء السيد - واشنطن: حذرت الولايات المتحدة الأحد نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل "ترهيبي او عنيف" بحق المعارضة، او البعثة الدبلوماسية الاميركية في كراكاس، مهددة ب"رد قوي" في حال حصول ذلك.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب في تغريدة على تويتر "أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الاميركية، أو بحق الزعيم الديموقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، او الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيرا على دولة القانون، وسيؤدي الى رد قوي" من قبل الولايات المتحدة.

ومع أن هذا التحذير لم يوجه الى مجموعة محددة او أفراد معينين، الا ان بولتون كان اعتبر في تغريدة سابقة ان "الدعم الكوبي لقوات الامن والقوات شبه العسكرية" التابعة لمادورو معروف تماما.

من جهته، نفى الكرملين الاحد وجود مرتزقة روس في فنزويلا قد يكونون أرسلوا لدعم مادورو.

والاربعاء، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، فردت أنه لا يحق للرئيس الاشتراكي قطع العلاقات وطرد دبلوماسيين.

واعترفت الولايات المتحدة برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غواديو رئيسا، فيما أكدت اسبانيا وفرنسا والمانيا وبريطانيا السبت أنها ستحذو حذوها اذا لم تتم الدعوة الى انتخابات خلال "ثمانية ايام".