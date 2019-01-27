"فتح" تعلن عن تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة

أوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ بمقر الرئاسة في مدينة ​رام الله​، بتشكيل ​حكومة​ فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة. وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من أعضائها لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. كما أوصت بتجميد العمل ب​قانون الضمان​ الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.

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