"داعش" يعلن مسؤوليته عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين

أعلنت وكالة "أعماق" مسؤولية تنظيم "داعش" عن الهجوم على كنيسة في جنوب الفلبين.

وكان قائد شرطة الفلبين قد أعلن أن 27 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 77 آخرين في ​انفجار​ين خارج كاتدرائية للكنيسة الكاثوليكية في جزيرة بجنوب البلاد حيث ينشط متشددون.

ولفت مسؤولون إلى أن القنبلة الأولى انفجرت في كاتدرائية جولو أو بالقرب منها خلال قداس الأحد، وتلاها انفجار ثان خارج المجمع بينما كانت ​القوات​ الحكومية ترد على الهجوم.