أردوغان: عند حدودنا مباشرة تحرّض تنظيمات إرهابية على مهاجمة بلادنا

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، لأنه "عند حدودنا مباشرة تحرّض تنظيمات إرهابية على مهاجمة بلادنا ونحن بدورنا سحقنا رؤوس هذه التنظيمات في ​جرابلس​ والباب و​عفرين​"، مشيراً إلى "أننا الآن مستعدون للتصدي لهم حال ارتكابهم أي خطأ".

واعتبر أن ​العالم​ والمنطقة يمران بـ"مرحلة حساسة"، موضحاً "أننا الآن على أهبة الاستعداد".

ونوه الرئيس التركي بمواصلة بلاده مشاريعها العملاقة وانفتاحها السياسي وبناها التحتية العسكرية، مع مواصلتها عمليات ​مكافحة الإرهاب​ في الداخل والخارج.

وأعلن أردوغان عن أن ​تركيا​ توشك على الانتهاء خلال أشهر من صناعة ​طائرة​ مسيّرة مسلحة "أكبر حجما تمثل نموذجا يحتذى به عالميا".