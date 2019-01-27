أردوغان: عند حدودنا مباشرة تحرّض تنظيمات إرهابية على مهاجمة بلادنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، لأنه "عند حدودنا مباشرة تحرّض تنظيمات إرهابية على مهاجمة بلادنا ونحن بدورنا سحقنا رؤوس هذه التنظيمات في جرابلس والباب وعفرين"، مشيراً إلى "أننا الآن مستعدون للتصدي لهم حال ارتكابهم أي خطأ".
واعتبر أن العالم والمنطقة يمران بـ"مرحلة حساسة"، موضحاً "أننا الآن على أهبة الاستعداد".
ونوه الرئيس التركي بمواصلة بلاده مشاريعها العملاقة وانفتاحها السياسي وبناها التحتية العسكرية، مع مواصلتها عمليات مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج.
وأعلن أردوغان عن أن تركيا توشك على الانتهاء خلال أشهر من صناعة طائرة مسيّرة مسلحة "أكبر حجما تمثل نموذجا يحتذى به عالميا".
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