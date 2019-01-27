درغام: هناك نيات مبيّتة لإفشال العهد ولن نسكت عنها

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب اسعد درغام أن "التكتل ليس متمسكاً بوزارات معينة بل نحن معنيون بتأليف ​الحكومة​ أولا والإتفاق على الحقائب ونحن منفتحون على تبادل الحقائب ومن حقنا بأن يكون لدينا وزارات وازنة كوننا أكبر تكتل في البلد".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "لبنان و​سوريا​ لديهما علاقات دبلوماسية ولبنان يطبع مع ​الدولة السورية​"، متسائلاً "هل يستطيع اللبنانيين نحمل قطع العلاقات مع الدول السورية؟ لا أعتقد هذا، فنحن الجهة الأضعف ونحن نتكلف ب​النازحين السوريين​ على أرضنا ونحتاجها إقتصادياً".

ورأى أنه "لا يوجد مشكلة لدى ​المجتمع الدولي​ بأن يبقى ​النازحون السوريون​ في لبنان"، مشيراً إلى "أننا لا نستطيع تحمل هذا العدد في ظل الأزمات الإقتصادية التي نعيشها"، معتبراً أنه "لا يوجد دليل أو معلومات على وجود تدخل خارجي في عملية ​تشكيل الحكومة​".

وأوضح أن "رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ فعلا كل ما بوسعهما في ​باريس​"، مشيراً إلى أن "الوضع ليس سيئاً كما يبدو، لكن هناك نيات مبيّتة لإفشال العهد ولن نسكت عنها، وسنقوم بمصارحة ​الشعب اللبناني​ عن المعرقلين".