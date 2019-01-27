درغام: هناك نيات مبيّتة لإفشال العهد ولن نسكت عنها

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام أن "التكتل ليس متمسكاً بوزارات معينة بل نحن معنيون بتأليف الحكومة أولا والإتفاق على الحقائب ونحن منفتحون على تبادل الحقائب ومن حقنا بأن يكون لدينا وزارات وازنة كوننا أكبر تكتل في البلد".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "لبنان وسوريا لديهما علاقات دبلوماسية ولبنان يطبع مع الدولة السورية"، متسائلاً "هل يستطيع اللبنانيين نحمل قطع العلاقات مع الدول السورية؟ لا أعتقد هذا، فنحن الجهة الأضعف ونحن نتكلف بالنازحين السوريين على أرضنا ونحتاجها إقتصادياً".
ورأى أنه "لا يوجد مشكلة لدى المجتمع الدولي بأن يبقى النازحون السوريون في لبنان"، مشيراً إلى "أننا لا نستطيع تحمل هذا العدد في ظل الأزمات الإقتصادية التي نعيشها"، معتبراً أنه "لا يوجد دليل أو معلومات على وجود تدخل خارجي في عملية تشكيل الحكومة".
وأوضح أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل فعلا كل ما بوسعهما في باريس"، مشيراً إلى أن "الوضع ليس سيئاً كما يبدو، لكن هناك نيات مبيّتة لإفشال العهد ولن نسكت عنها، وسنقوم بمصارحة الشعب اللبناني عن المعرقلين".
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