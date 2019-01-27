عبد الله: لا يجب على لبنان أن يكون أداة في صراع مصالح المنطقة

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "هناك خريطة ترسم من أجل المنطقة تتداخل فيها المصالح الإقتصادية والسياسية ولبنان ليس بمعزل عنها"، مشيراً إلى أن "هناك بعض القوى اللبنانية تنتظر الإشارة من الخارج من أجل تسهيل تشكيل الحكومة".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "التجارب أثبتت أنه لا يمكن تشكيل الحكومة من دون أن يتدخل الخارج"، معتبراً أن "أطماع إيران في المنطقة تشكل لي هاجساً وكذلك أطماع المحاور الأخرى".
وشدد على أن "سوريا قامت بوضع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على لائحة الإرهاب دون أن يعلق البعض"، موضحاً أن "لبنان جزء من المنظومة العربية لكن لا يجب الإسراع في إعادة العلاقات مع سوريا".
ورأى أن "الحزب التقدمي الإشتراكي والرئيس ميشال عون والحريري وضعوا قضية النازحين بيد الراعي الروسي، لكن روسيا لأسبابها أوقفت العمل لموضوع النازحين"، مشدداً على أنه "لا يجب على لبنان أن يكون أداة في صراع مصالح المنطقة".
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