عبد الله: لا يجب على لبنان أن يكون أداة في صراع مصالح المنطقة

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ أن "هناك خريطة ترسم من أجل المنطقة تتداخل فيها المصالح الإقتصادية والسياسية و​لبنان​ ليس بمعزل عنها"، مشيراً إلى أن "هناك بعض القوى اللبنانية تنتظر الإشارة من الخارج من أجل تسهيل تشكيل ​الحكومة​".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "التجارب أثبتت أنه لا يمكن ​تشكيل الحكومة​ من دون أن يتدخل الخارج"، معتبراً أن "أطماع ​إيران​ في المنطقة تشكل لي هاجساً وكذلك أطماع المحاور الأخرى".

وشدد على أن "​سوريا​ قامت بوضع رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ على لائحة الإرهاب دون أن يعلق البعض"، موضحاً أن "لبنان جزء من المنظومة العربية لكن لا يجب الإسراع في إعادة العلاقات مع سوريا".

ورأى أن "​الحزب التقدمي الإشتراكي​ و​الرئيس ميشال عون​ والحريري وضعوا قضية النازحين بيد ​الراعي​ الروسي، لكن ​روسيا​ لأسبابها أوقفت العمل لموضوع النازحين"، مشدداً على أنه "لا يجب على لبنان أن يكون أداة في صراع مصالح المنطقة".