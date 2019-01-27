قوى الأمن: متوقيف شخصين بمحاولة ترويج عملة مزيفة من فئة 100 دولار

أعلنت شعبة العلاقات العامة في ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، في بيان، أنه "توافرت معلومات لدى ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخصين على متن ​سيارة​ نوع "​تويوتا​ يارس" لون فضي مجهولة باقي المواصفات، بمحاولة ترويج ​عملة مزيفة​ من فئة 100 $ في ملحمة في محلة ​عدلون​، ولاذا بالفرار بعد ان فضح امرهما صاحبها".

وأوضحت أنه "بنتيجة المتابعة الحثيثة، توصلت هذه المفرزة الى تحديد هوية أحد الفاعلين ومكان اقامته. وعلى الأثر، وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من توقيفه في بلدة كفرمان على متن السيارة المذكورة، ويدعى ح. ب (مواليد عام 1983، لبناني)، بالتحقيق معه، اعترف انه أقدم بالاشتراك مع شخص آخر على ترويج العملة المزيفة في عدة بلدات وصولاً الى ​بيروت​ داخل: محطات لتعبئة ​الوقود​، افران، محال تجارية".

ولفتت إلى أنه "بتاريخ 25/1/2019 وفي محلة ​حي البياض​ - ​النبطية​، نفذت قوة من مفرزة استقصاء الجنوب عملية اطباق اسفرت عن توقيف المدعو ح. ق. (مواليد عام 1973، لبناني)، وتبين انه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرمي إساءة امانة واحتيال، بالتحقيق معه، اعترف بترويج العملة المزيفة وبتعاطي ​المخدرات​، وانه استحصل على مادة ​الحشيشة​ ومبلغ 1000 $ من ​بلدة بريتال​ البقاعية".

وأكدت أنهما سُلِّما مع السيارة الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص.