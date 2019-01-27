الصمد: معلوماتي تقول أن نسبة التشاؤم في تأليف الحكومة تجاوزت التفاؤل

كشف عضو ​اللقاء التشاوري​ النائب ​جهاد الصمد​ أن معلوماته تقول أن نسبة التشاؤم في تأليف الحكومة تجاوزت التفاؤل، متوجها لرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بالقول "إحترم الموقع الذي أنت فيه كرئيس مكلف"، مشددا على أن "حصتنا كلقاء تشاوري هي حقنا ونناله من الحصة السنية وليست من حصة رئيس الجمهورية ولا حصة رئيس الحكومة المكلف، بل من الحصة السنية في حكومة وحدة وطنية".

ورأى الصمد في حديث تلفزيوني: "أن بقاء السراي الحكومة فارغا في فترة ​تصريف الأعمال​ هو امر شاذ وغير مقبول"، معتبرا أنه "على سعد الحريري ان يتصرف كأي وزير في حكومة تصريف الأعمال كونه بمثابة وزير اول وأن يداوم في مكان عمله وفي مقره في السراي الحكومي".

وقال: "بحال تم تفعيل حكومة تصريف الأعمال فسيبدو الامر وكأننا نلغي كل المرحلة الماضية من الانتخابات النيابية والمكابرة بالاعتراف بنتائجها الى اليوم، معتبرا أنه كان من الأفضل عندها التمديد لمجلس النواب وعدم الضحك على الناس.

واضاف الصمد: "انا لست مع تشريع تصريف اعمال الضرورة الا من اجل مناقشة الموازنة، تماما كما ما حصل إبان مناقشة الموازنة عام 1969 واقرارها في حكومة رشيد كرامي"، مشيرا الى انه تناقش مع وزير المال علي حسن خليل بهذا الموضوع واخبره ان الموازنة ارسلت الى المجلس النيابي واقرّها المجلس النيابي بظل حكومة تصريف أعمال.