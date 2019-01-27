قوى الأمن: منع مرور السير على طريق خلدة - الأوزاعي باتجاه بيروت

أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، أنه "الحاقاً لبلاغنا المتعلق بحصول انخساف للمُعبّد على المسلك الشرقي لطريق الاوزاعي امام المدرسة الرسمية، ادى الى احداث حفرة عميقة بقطر 3 أمتار تقريبا، وقد باشرت الورش الفنية العمل على اصلاحها، حفاظا على السلامة العامة"، مشيرة إلى أنه "ستؤدي هذه الاعمال الى منع مرور السير بشكل كلّي على طريق خلدة - الاوزاعي باتجاه بيروت، وتحويله الى أنفاق المطار الشويفات، وذلك من الساعة السادسة صباحا من تاريخ 28 كانون الثاني 2019 ولحين الانتهاء".
وطلبت من "المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم سلوك الطريق المذكورة، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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