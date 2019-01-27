بورصة قطر بـ«الأحمر» لتراجع أربعة قطاعات

أبوظبي (مواقع إخبارية) أنهت بورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع أمس الأحد بالمنطقة الحمراء، وسط تراجع لـ4 قطاعات، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.41% ليصل إلى النقطة 10668.14، فاقداً 44.25 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتقلصت التداولات أمس، حيث هبطت السيولة إلى 164.93 مليون ريال، مقابل 324.27 مليون ريال يوم الخميس. كما وتراجعت أحجام التداول عند 5.53 مليون سهم، مقارنة بـ8.07 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة تراجع قطاعات العقارات، والصناعة، والبنوك، والبضائع، وعلى الجانب الآخر ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والتأمين.

وجاء الصناعة كأبرز القطاعات المنخفضة بـ0.80%، متأثراً بهبوط 5 أسهم تصدرها صناعات قطر-ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 1.81%.

كما هبط البنوك 0.16%، بضغط تراجع عدة أسهم تقدمها الأهلي الأكثر هبوطاً بـ7.90%.

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