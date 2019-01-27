مسؤول بريطاني: على العراق أن ينأى بنفسه عن الاعتماد على إيران

قال أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، إن العراق يجب أن ينأى بنفسه عن الاعتماد الاقتصادي على إيران، ويعزز اكتفاءه الذاتي في مجال الطاقة.
وزار بيرت العراق بعد نشاط دبلوماسي على مستو عال شهدته بغداد هذا الشهر، في أعقاب الإعلان المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سوريا.
ويخشى حلفاء الولايات المتحدة من أن تصبح إيران أكثر جرأة بسبب هذا الانسحاب، حتى وإن كانت وتيرته أبطأ من المخطط لها في البداية، وذلك بعدما تنامى نفوذ طهران في العراق وسوريا في السنوات الماضية.
وتأمل واشنطن بالتصدي لنفوذ طهران من خلال إعادة فرض عقوبات، وتضغط على العراق لوقف وارداته من الغاز الإيراني.
وقال بيرت في بغداد "توقع عدم تمتع إيران بأي نفوذ في العراق ضرب من الخيال، من المهم أن يجد العراق الفرصة لتحديد مستقبله فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وأن يكون اقتصاده قوياً ولا يعتمد على إيران".
وأضاف بيرت أن العراق يجب أن يطور موارده النفطية بما يتيح له تعزيز اكتفائه الذاتي. وتابع "كلما استطاع العراق الاستفادة من جميع ثروته النفطية سريعاً، واستغلال كل الطاقة التي لا يستخدمها في بعض الأحيان بأقصى قدر من الكفاءة... كان ذلك أفضل".
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