البيت الأبيض: ترامب مستعد لإغلاق الحكومة مجددا ً

قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على استعداد لإغلاق الحكومة مرة أخرى على خلفية قضية الحدود، بعد أقل من 48 ساعة من إعادة فتح الحكومة الاتحادية الأميركية بعد أطول مدة إغلاق لها في التاريخ.

وقال ميك مولفاني لقناة "سي بي إس" اليوم الأحد: "نعم، أعتقد أنه مستعد في الواقع".

وأضاف مولفاني: "أنه مستعد للقيام بكل ما يلزم لتأمين الحدود. ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

وكانت الحكومة دخلت في إغلاق جزئي في ديسمبر بسبب المواجهة بين ترامب وخصومه في الحزب الديمقراطي، الذين رفضوا تمرير تشريع يمنح الرئيس 7ر5 مليار دولار لبناء أجزاء من جدار على الحدود مع المكسيك.

وقد أشار ترامب إلى أنه يستطيع المضي قدماً في تشييد الجدار الحدودي على أي حال، وربما يكون ذلك عن طريق إعلان حالة الطوارئ الوطنية.

وقال مولفاني: "إنه لا يريد إغلاق الحكومة، ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية".

