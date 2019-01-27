سناتور ديموقراطية تطلق حملتها لانتخابات الرئاسة الأميركية

دشنت عضو مجلس الشيوخ الأميركي الديموقراطية كامالا هاريس، اليوم الأحد، حملتها للوصول إلى البيت الأبيض في انتخابات 2020 بتجمع انتخابي في بلدتها أوكلاند بولاية كاليفورنيا.

ونظمت السيناتور تجمعها الانتخابي الأول على بعد أقل من ميل من المحكمة التي بدأت حياتها المهنية بها ممثلة ادعاء.

وموقع التجمع الانتخابي هو أحدث علامة على أنها تعتزم التأكيد على سجلها كممثلة ادعاء عن سان فرانسيسكو وكمدعية عامة لكاليفورنيا. وشعارها في انتخابات 2020 هو "كامالا هاريس من أجل الشعب" في إيماءة للمقدمة التي كانت تستخدمها في المحكمة وهو عبارة تقول إنها "بوصلتها".

وهاريس حالياً عضو في مجلس الشيوخ للمرة الأولى عن كاليفورنيا، وهي ممثلة الادعاء السابقة الوحيدة لمدينة وولاية تعلن ترشحها للسباق حتى الآن، وستميزها جذورها القضائية عن مجموعة كبيرة من الديموقراطيين الساعين للترشح ضد الرئيس دونالد ترامب، المرشح الجمهوري على الأرجح. وتقدمت للسباق عضوتا مجلس الشيوخ إليزابيث وارين وكريستين جيليبراند ويدرس مزيد من أعضاء المجلس الترشح.

واكتسبت هاريس شعبية بين النشطاء الليبراليين بسبب استجوابها الشديد لمرشحي ومسؤولي ترامب خلال جلسات مجلس الشيوخ.

لكن خلفيتها في مجال إنفاذ القانون تنطوي على مخاطر أيضاً في الحزب الديموقراطي الذي تحول في السنوات القليلة الماضية للتركيز على قضايا العدالة الجنائية، متبنياً حركة (بلاك لايفز ماتر) وداعياً إلى تثبيت كاميرات في ملابس رجال الشرطة وإلى إنهاء عقوبة الإعدام وإصلاح النظام القضائي.

وأغضبت أفعالها، خلال عملها مدعية عامة في الفترة من 2011 و2017، بعض الليبراليين، وعاود منتقدون نشر وسم "كامالا شرطية" على "تويتر" لاستهدافها بعد الإعلان عن حملتها الأسبوع الماضي.

ويتعين على هاريس أن تثبت لقاعدة الحزب، التي تزداد تنوعاً وتقدمية، أنها لن تقدم خلال وجودها في البيت الأبيض على بعض القرارات التي اتخذتها كمسؤولة ادعاء ولم تحظ بالشعبية في أوساط النشطاء الليبراليين.