الجامعة العربية تنفي ما يتردد عن زيارة ماكرون لمقرها

نفى مصدر مطلع بالامانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ما تردد بشأن قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى مقر الجامعة العربية خلال زيارته لمصر.
وأكد المصدر أن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة، موضحاً أنه لم يتم الاتفاق مع الجانب الفرنسي علي هذا الأمر.
ويبدأ الرئيس ماكرون اليوم الأحد زيارة رسمية لمصر تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى من نوعها منذ توليه الرئاسة في العام 2017.
ويستهل ماكرون الزيارة بجولة في معبد أبو سمبل بأسوان وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لنقل المعبد إلى مقره الجديد.
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