- 1/2
- 2/2
تشارك جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في عمادة شؤون المكتبات في الجناح السعودي، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 50، بمجموعة منتقاة من مصادر المعلومات المتميزة.
وأكدت عميدة شؤون المكتبات بالجامعة الدكتورة مها دخيل الله الخثعمي في تصريح اليوم، أنمشاركة الجامعة المستمرة في المعرض هي نتيجة لحرص الجامعة على الانفتاح الثقافي ومد جسور التعاون الثقافي مع جميع الجهات داخلية كانت أو خارجية.
وأشارت إلى أن العمادة حرصت على الإعداد الجيد لتمثيل الجامعة
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الإمام تشارك بـ 562 عنوانا فى معرض الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.