القنصلية العامة المصرية بجدة تحتفل بذكرى ثورة 25 يناير

جدة - عبد المنعم البراشي وليندا سليم :

احتفلت القنصلية العامة المصرية في جدة ، مساء اليوم الأحد بذكرى ثورة 25 يناير ، وقال السفير حازم رمضان ، القنصل العام المصري في جدة في كلمته : نحتفل اليوم بمناسبتين عظيمتين هما : عيد الشرطة ، وثورة 25 يناير ، حيث تُحي الأولى ذكرى استبسال أفراد الشرطة المصرية في مواجهة قوات الاحتلال بينما تحي الثانية رغبة الشعب المصري العظيم في التغيير وتطلعه لبناء مستقبل جديد لهذا الوطن ، حيث تكللت هذه التطلعات بنجاح تصحيح مسار هذه الثورة في 30 يونيو 2013 ، واستعادة إرادته الحرة التي حاولت المصالح الضيقة غير الوطنية أن تسلبها ، والانطلاق إلى تحقيق إنجازات عديدة في فترة زمنية وجيزة ، تدل على أصالة وإخلاص وانتماء الشعب المصري العريق ، الذي لا يبخل

بجهد أو تضحيات على وطنه الغالي .

وأضاف القنصل العام : إن هذا اليوم المجيد يمثل مناسبة نذكر فيها التضحيات التي قدمها أبطالنا من رجال الشرطة ؛ للحفاظ على أمن الوطن ، وهي التضحيات التي مازالت مستمرة من جهاز الشرطة ، ومن قواتنا المسلحة ؛ حفاظاً على أمن مصر القومي في مواجهة التهديدات غير المسبوقة التي تواجهنا ، وتواجه دول المنطقة من قوى الشر والإرهاب ، وهو ما حذرت منه مصر منذ القرن الماضي ، ومازالت تحذر منه في كافة المحافل الإقليمية والدولية ، مؤكدة على ضرورة التكاتف والتعاون ؛ لتجفيف منابع الإرهاب ، والتصدي لكافة الدول الممولة والداعمة له



وتابع السفير رمضان بالقول : يسعدني الإرشارة في هذا المقام بكل فخر إلى أبناء الجالية المصرية المتميزة المقيمين في وطنهم الثاني بالسعودية ، الذين نتشرف بتقديم كافة الخدمات لهم بكل الإخلاص والتقدير في مناطق المملكة الغربية والجنوبية السبعة الواقعة في نطاق عمل القنصلية العامة في جدة ، ونرحب دائما باستقبال السادة المواطنين أصحاب الشأن شخصياً ، أو من ينوب عنهم ، كما نرحب بتلقي اتصالات السادة المواطنين على مدار الساعة من خلال رقم الطوارئ في غرفة العمليات ، علماً بأن هذا الرقم وكافة أرقام السادة القناصل ، والسادة مندوبي الجاليت في المناطق المختلفة معلنة ومتاحة للجميع ، ويضاف إلى كل ما تقدم تشرفنا بخدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين الذين يقارب عددهم المليون سنوياً .



و في الختام تقدم السفير رمضان ، بالشكر للسادة الحضور ؛ نظير تشريفهم الحفل ، مقدماً خالص التحية والتقدير والتمنيات بالتوفيق والسداد إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإلى الشعب المصري الحبيب ، وتحيا مصر .

