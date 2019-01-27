الهلال الأحمر السعودي يُحذر من تقلبات جوية في جدة

جدة - عبد المنعم البراشي : ناشدت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق، بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة. وأهاب المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، بجميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة. والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة. ودعا أبوزيد المواطنين والمقيمين بالمبادرة وإبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله. كما دعا إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، واتباع قواعد السير، متمنياً من جميع المواطنين التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

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