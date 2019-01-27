البيت الأبيض: ترامب سيلجأ لصلاحياته التنفيذية للحصول على التمويل لإقامة الجدار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

أكد مايك مولفيني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض، على أن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم صلاحياته التنفيذية للحصول على التمويل اللازم لإقامة الجدار على الحدود مع المكسيك، في حالة استمرار رفض الكونجرس الموافقة على هذا التمويل.

وأوضح مولفينىي- خلال مقابلة أجراها مع برنامج "فوكس نيوز ساندي" اليوم الأحد- "أن ترامب أكد مرارًا أنه في حاجة إلى 7ر5 مليار

دولار من أجل إقامة الحائط الحدودي الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة بشدة وفي أسرع وقت ممكن".

وكان ترامب حذر مؤخرًا من أنه إذا لم يتوصل إلى اتفاق عادل مع الكونجرس بشأن تمويل الجدار الحدودي، فلن يكون أمامه خيار سوى إغلاق الحكومة مرة أخرى في منتصف الشهر القادم

أو استخدام الصلاحيات الممنوحة له طبقا للدستور والقانون الأمريكي لمواجهة الطارئ الأمني المتمثل في الأوضاع على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

يذكر أن ترامب توصل مؤخرًا إلى اتفاق مع الكونجرس بمجلسيه ينص على إنهاء الإغلاق الحكومي بشكل مؤقت لمدة 3 أسابيع مع استمرار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل الجدار الذي أدى إلى أطول إغلاق للحكومة الأمريكية، غير أن هذا الاتفاق لم يتضمن إجابة ترامب إلى طلبه الحصول على مبلغ التمويل المطلوب وهو 7ر5 مليار دولار.