البشير: محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يناير 2019 10:10 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أكد الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته للعاصمة المصرية، القاهرة، الأحد، “أن هناك محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان”.

وقال البشير: “لا ندعي عدم وجود مشكلة في السودان، لكن هناك تهويل دولي وإقليمي”.

ووصل البشير في وقت سابق، الأحد، إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر تستغرق يومًا واحدًا، حيث كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه بمطار القاهرة الدولي.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الزعيمين على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستكمالا لمسيرة التعاون بين مصر والسودان بناء على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي عقدت في أكتوبر الماضي، فضلا عن التشاور المتبادل بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى التظاهر والاعتصام، اليوم الأحد، محدداً الساعة الثالثة عصراً موعداً لانطلاقها.

بيان التجمع حدد أيضاً ميادين كبرى عامة للتظاهر والاعتصام، 6 منها في العاصمة الخرطوم، و7 أخرى في أم درمان.

وكان الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية أكد أن البلاد لم تشهد، الجمعة، أي تجمهرات ما عدا بعض التجمعات غير المشروعة ومحدودة العدد في ولاية الخرطوم وبعض الولايات الأخرى، مقراً بتفريقها وفقاً للقانون.

يذكر أن نطاق الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية متفاقمة، وإعلان الحكومة السودانية عن رفعها سعر الخبز 3 أضعاف، توسع منذ 19 ديسمبر 2018، ليشمل أنحاء متفرقة في السودان، وقد تحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.