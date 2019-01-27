كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير أمريكي "قوي" من مغبة التعرض للمعارضة في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حذرت الولايات المتحدة اليوم الأحد نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل "ترهيبي أو عنيف" بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كراكاس، مهددة بـ"رد قوي" في حال حصول ذلك.
وقال مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، جون بولتون، في تغريدة على تويتر "أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأمريكية، أو بحق الزعيم الديموقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداء خطيراً على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي" من قبل الولايات المتحدة.
ومع أن هذا التحذير لم يوجه إلى مجموعة محددة أو أفراد معينين، إلا أن بولتون كان اعتبر في تغريدة سابقة أن "الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية" التابعة لمادورو معروف تماماً.
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