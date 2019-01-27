الصين تبدأ في إنتاج القرود لهذا السبب

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قالت (ناشيونال ساينس ريفيو)، وهي دورية علمية صينية أن علماء صينيين بدأوا فعليًا في استنساخ عدة قرود معدلة جينيا للمساعدة في إجراء أبحاث عن اضطرابات إيقاع الساعة البيولوجية التي لها صلة بمشكلات النوم والاكتئاب ومرض الزهايمر.

وقالت الدورية أن هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها عملية استنساخ متعددة من قرد معدل جينيا لإجراء أبحاث طبية حيوية، وولدت القرود المستنسخة في معهد علم الأعصاب بأكاديمية العلوم الصينية في شنغهاي، بعد أن وقع الإختيار على قرد يعاني من مشكلات في النوم لاستنساخه واستخدم العلماء خلاياه الليفية لاستنساخ خمسة قرود.

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الصينية أن حالات الاستنساخ هذه ستمهد الطريق أمام مزيد من الأبحاث على مشكلات من هذا القبيل لدى الإنسان، والتي أصبحت مبعث قلق كبير بالنسبة للصحة العقلية.

وأضافت الصحيفة أن القرود المستنسخة تظهر بالفعل علامات ”السلوك السلبي“، بما في ذلك اضطرابات النوم وكذلك مستويات مرتفعة من القلق و“سلوكيات شبيهه بالفصام“، وفقًا للبرنامج، الذي تشرف عليه لجنة الأخلاقيات بالمعهد، والذي حرص على تأكيد أن المشروع يتماشى مع المعايير الأخلاقية الدولية الخاصة بأبحاث الحيوان.