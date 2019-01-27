كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موقع عسكري: هكذا يتجسس أردوغان على خصومه في الخارج (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت وثيقة مسربة، مؤخراً، تورط تركيا في انتهاك جديد للقوانين الدولية، إثر تجسسها على الدول الخارجية عبر السفارات.

وبحسب قناة "العربية"، فإنه قد أرسلت مديرية المخابرات في الشرطة التركية وثيقة إلى القضاء في السادس من يناير الجاري، تتحدث عن نشاط تجسسي غير قانوني لرجال شرطة أتراك في سفارات 76 دولة، لاستخدامه دليلاً ضد أنصار المعارض فتح الله جولن، لكن تلك الوثيقة فتحت النار على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث شرعت جهات دولية في اتهامه باستخدام الشرطة المكلفة بحراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية من أجل التجسس على خصومه؟

وقال موقع "نورديك مونيتور" المختص في الشؤون العسكرية والأمنية أيضا إلى أن أنقرة تحايلت على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة، ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، دون إدراج أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال شرطة.

وذكرت منصة مداد نيوز، أن الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا، ومن الدول العربية المغرب وليبيا ومصر والسودان والصومال، وبموجب القانون يُحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء. ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل تلك المعلومات في البلدان الأجنبية.