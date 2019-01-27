“كان” تنزانيا.. المنتخب المغربي يدشن اليوم استعداداته لكأس إفريقيا للأمم

دشن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، اليوم الأحد وإلى غاية يوم الخميس المقبل، تجمعه الإعدادي المغلق بمدينة الرباط، وذلك تحضيرا لمشاركته في نهائيات كأس إفريقيا التي ستجرى أطوارها بتنزانيا.

ووجه الإطار الوطني جمال سلامي، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الدعوة إلى 16 لاعبا، من أجل المشاركة في هذا التجمع الإعدادي المغلق.

وتخلو هذه القائمة من اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية، والذين يشكلون العمود الفقري للمنتخب الوطني، وذلك بسبب التزامهم مع أنديتهم، فيما تم توجيه الدعوة لسبعة لاعبين من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، 4 لاعبين من الفتح الرباطي، لاعبين اثنين من الرجاء، لاعب واحد من الوداد، لاعب واحد من مولودية وجدة، ولاعب واحد من الاتحاد الزموري للخميسات.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السنغال والكامرون وغينيا.

إليكم القائمة الكاملة للاعبين الذين يشاركون في هذا التجمع: